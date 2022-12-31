Изгонял фашистов и летал на ракете. Каким был Дед Мороз в СССР

18 ноября в России отмечается день рождения Дедушки Мороза. Праздник совсем молодой, официально его утвердили только в 2005 году. Дата была выбрана к близкому дню, когда на родине волшебника — в Великом Устюге — ударяют первые морозы. Создание канонического образа Деда Мороза, как старика в шубе и с бородой и обязательного символа Нового года, произошло в 1936 году, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена елка. Кроме Снегурочки дедушку в советское время сопровождал мальчик в красной шубе, его называли внуком или преемником волшебника. Сейчас персонаж практически забыт.

В 1942 году Дед Мороз становится партизаном и солдатом. В военные годы он приходил к детям на утренники с фронта, рассказывая патриотические, антифашистские стихи. На открытках его изображали с автоматом или метлой, которой волшебник выметал фашистов. После войны его узаконили как главный символ Нового года.

В период освоения космоса Деда Мороза (и всю компанию) часто изображали на космическом спутнике и ракетах. В 80-е у него появляется классическая тройка лошадей.

Каким был Дед Мороз в СССР, смотрите в нашей фотоподборке.