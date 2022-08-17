Крутой наклон. Какую машину лучше использовать для работы с большим объёмом песка и гравия

Для транспортировки грузов в карьерах часто используют крутонаклонный ленточный конвейер. Сочетание функций автомобиля и конвейера даёт возможность быстро и эффективно работать с большим объёмом сыпучих материалов — например, песка или гравия.

Преимущества такого транспорта:

— мобильность: устанавливать крутонаклонный конвейер транспортер можно в любом месте;

— независимость от источника питания: нет нужды в подключении к централизованной системе электроснабжения;

— возможность транспортировать любой тип груза;

— возможность преодолевать большие углы подъёма без подключения дополнительных узлов.

В отличие от крутонаклонных, классические конвейеры требуют установки большого количества перегрузочных узлов. Это не всегда рационально. Часто намного выгоднее и с технической, и с экономической точки зрения приобрести крутонаклонную модель, с которой нет необходимости в установке длинных конвейерных линий.