Лидер алтайских справороссов Александр Терентьев поздравил земляков с 9 Мая

Лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев поздравил жителей с Днём Победы. Обращение к землякам опубликовал партийный сайт.

"Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! В этом году мы 76-й раз говорим вам самое искреннее "Спасибо!" за то, что мы сегодня живем. И с каждым годом боль войны не утихает. Невосполнимые потери нашего народа, тяжелейшие испытания, через которые прошли наши предки – блокада, оккупации, концлагеря – навсегда останутся в нашей памяти и будут рассказываться отцом сыну из поколения в поколение. Низкий вам поклон, родные, что не сломились, что хватило мужества и сил побороть этого страшного врага. 9 Мая навсегда стал особенным днём для нашей страны. Праздник со слезами на глазах. Праздник гордости за свою страну и своих предков. Праздник Победы! Хочется в этот день пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и только мирного неба над головой", – отметил Александр Терентьев.