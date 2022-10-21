Новинки уже здесь. Где в Барнауле купить iPhone 14, iPhone 14 Pro и Apple Watch 8

Смартфоны Apple традиционно обновляют каждый год, и 7 сентября 2022 года публике презентовали iPhone 14. В новой серии нет модели Mini, но девайсов в ней по-прежнему четыре: доступные iPhone 14, iPhone 14 Plus и более премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Крупные ретейлеры пока не готовы назвать точную дату выхода iPhone 14 в России. Салоны связи и маркетплейсы выставляют совершенно разные сроки доставки — от октября 2022 до начала января 2023 года. Но в некоторых магазинах новинку можно приобрести уже сейчас. Например, в сети салонов AVplaza.ru в Барнауле.

Apple внесла несколько изменений в iPhone 14 и в iPhone 14 Pro. Появился новый дисплей с новой парадигмой интерфейса, новая камера с высоким разрешением, а вырез исчез.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — первые полноэкранные iPhone без выреза. Они оснащены 48-мегапиксельной камерой с четырёхъядерным сенсором, который на 65% больше, чем у iPhone 13 Pro. Теперь можно выбирать четыре режима увеличения — полукратное, однократное, двукратное и трёхкратное, обрезать фотографии без видимого падения чёткости и захватывать больше деталей и света при слабой освещённости.

Так же в AVplaza.ru можно приобрести новые Apple Watch Series 8. Главным новшеством часов стал датчик температуры тела. Он позволяет производить замеры с заданной частотой, чтобы собирать максимум статистики о пользователе. Термометр может работать с максимальной частотой раз в пять секунд.

Два новых датчика в Apple Watch 8 также позволят фиксировать дорожные происшествия и аварии. Гаджет сможет определять даже тип происшествия и оповещать родственников пользователя через iPhone.

Эти и другие гаджеты можно приобрести на сайте AVplaza.ru. А купить новый iPhone с максимальной выгодой можно с помощью услуги Trade-in. Приносите свой старый телефон и обменяйте его на долгожданную новинку.

ТЦ Galaxy

ООО «АВПЛАЗА.РУ» (Юридический адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького дом 29, офис 217, ОГРН 1172225032320)

Адрес магазина: ТЦ Galaxy, пр. Строителей, 117

Сайт