Перекус из шейкера: как работает многофункциональное питание от Siberian Wellness

Всё больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни. Согласно исследованиям, большинство россиян (68%) делают регулярную или периодическую утреннюю зарядку, стараются соблюдать режим дня и следят за питанием. Но в современном ритме жизни не всегда есть возможность приготовить себе качественный, сбалансированный завтрак, обед или ужин. В таком случае могут выручить натуральные коктейли от Siberian Wellness.

Продукты Siberian Wellness более 25 лет производятся на территории России на высокотехнологичном производстве, которое регулярно обновляется в соответствии с новыми тенденциями в индустрии здорового питания. Это готовые смеси для приготовления коктейлей, содержащие в себе набор необходимых нутриентов:

— казеиновый белок: он медленно всасывается, обеспечивая длительное чувство насыщения;

— пищевые волокна овса: медленные углеводы, необходимые для питания полезных пробиотиков, населяющих нашу микрофлору;

— L-карнитин и витамин С: необходимы для активизации обмена веществ и укрепления иммунитета;

— комплекс незаменимых омега-3 кислот: отвечают за формирование и обновление клеток организма, работу мозга, репродуктивную функцию и множество других процессов.

Чтобы приготовить коктейль, нужно смешать одну порцию сухой смеси в шейкере с 300 мл молока (или смеси молока и воды, если хотите уменьшить калорийность напитка) и выпить сразу после смешивания. Одна порция заменит один полноценный приём пищи.

Коктейли Siberian Wellness идеально подходят:

Людям, ведущим активный образ жизни. Если вы регулярно занимаетесь спортом, вы знаете, насколько важно обеспечивать свой организм белком, качественными жирами и медленными углеводами. Всем, кто стремится нормализовать свою массу тела. Благодаря содержанию белка в составе коктейлей человек испытывает длительное чувство насыщения, при этом организм получает все необходимое количество нутриентов. Приверженцам здорового питания. Все знают, как трудно постоянно обеспечивать себя полноценной здоровой пищей в условиях активных рабочих будней. С коктейлями пропадает проблема отсутствия здоровых перекусов.