Опубликована первая серия фильма "Счастливые люди: Алтай"
Видео будет доступно в течение 10 дней
Фото: youtube.com
Первая серия документального проекта "Счастливые люди: Алтай" опубликована в открытом доступе на видеохостинге Youtube.
Как сообщает "Алтайская правда", с просмотром видео следует поспешить, поскольку оно будет доступно в течение 10 дней.
Автором картины выступил московский режиссер Дмитрий Васюков, который известен по таким проектам, как "Счастливые люди. Год в тайге" и "Поморы".
"Счастливые люди: Алтай" является четырехсерийным проектом. Как говорит сам Дмитрий Васюков, картина рассказывает о вере человека в себя и о великом навыке выживания.
Данная картина участвовала в международном фестивале документального кино "Артдокфест". Съемки фильма стали возможны благодаря спонсорской поддержке зрителей.