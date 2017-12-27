Опубликована первая серия фильма "Счастливые люди: Алтай"

Фото: youtube.com

Первая серия документального проекта "Счастливые люди: Алтай" опубликована в открытом доступе на видеохостинге Youtube.

Как сообщает "Алтайская правда", с просмотром видео следует поспешить, поскольку оно будет доступно в течение 10 дней.

Автором картины выступил московский режиссер Дмитрий Васюков, который известен по таким проектам, как "Счастливые люди. Год в тайге" и "Поморы".

"Счастливые люди: Алтай" является четырехсерийным проектом. Как говорит сам Дмитрий Васюков, картина рассказывает о вере человека в себя и о великом навыке выживания.

Данная картина участвовала в международном фестивале документального кино "Артдокфест". Съемки фильма стали возможны благодаря спонсорской поддержке зрителей.