Ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае

Тела трёх человек, в том числе ребёнка, обнаружили под обрушившимися конструкциями частного дома после пожара в селе Красный Алтай Родинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло поздней ночью 12 мая. Сообщение о нём поступило диспетчеру в 3 часа. Первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда. К тому моменту горящее строение успели покинуть три человека.

"Очевидно, что пожар был обнаружен слишком поздно, а сообщение о случившемся в противопожарную службу также поступило с большим опозданием, так как на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша частного деревянного дома горела открытым огнём, произошло частичное обрушение кровли", – уточнили в ведомстве.

Огонь потушили в течение полутора часов. Погибших обнаружили при разборке обрушившихся конструкций.

Причину пожара установят эксперты. На месте происшествия работают дознаватели.