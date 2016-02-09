Реклама, которая достойна стен Третьяковской галереи

Представляем вашему вниманию рекламу, мимо которой на улице никогда не пройдешь. А некоторые фотографии способны создать настроение на целый день.

Реклама туалетной бумаги. Правда, создается ощущение, что бумагу не мышь скрутила, а Алиса из Страны чудес.

У создателя этого рекламного макета уровень "Бог".

Это уже не реклама парикмахерской, а городской дизайн.

Реклама "Durex". Добавить нечего. Кто-то в этой комнате наломает ночью дров.

Ролик для шерсти. С таким можно без ковров остаться.

Опять "Durex". Тут нечего добавить. Такому можно устроиться наносить разделительные полосы на дороги.

Реклама туалетной бумаги. Даже не хочется думать, какого размера должен быть унитаз.

Как шляпа может изменить человека! А кто-то говорит, что стиль – ничто! В этом случае – все.

Реклама скотча. Таким бы заклеить иногда рот начальнику.

Малышку разорвет.

Таким скотчем... ну, вы помните.

Улыбайтесь чаще и хорошего вам дня!