Сбер повысил ставки по рублевым депозитам и запустил новые валютные вклады

СберБанк повысил ставки по депозитам с 1 марта 2022 года. В результате максимальная доходность по СберВкладу «Прайм» (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) составит 18%, по СберВкладу — 16,5% годовых, по вкладу «Промо Управляй» — 16%.

Также с 1 марта банк предложил клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу «Валютный Управляй» (можно не только пополнять счёт вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.

Решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

Напомним, 28 февраля 2022 года Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 20%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Отмечается, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.