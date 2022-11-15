Сандалии Birkenstocks основателя Apple Стива Джобса, которые он носил в 1970-х и 1980-х годах, продали на торгах Julien's Auctions за 218 750 долларов (около 13,166 млн рублей), сообщает AppleInsider.

Стартовая цена лота при этом составляла 60 тысяч долларов.

Имя покупателя поношенной обуви не раскрывается. Известно, что помимо шлёпок ему также досталось NFT с их изображением.

Фото: julienslive.com

Издание со ссылкой на аукционный дом отмечает, что Джобс подарил эти сандалии своему домашнему менеджеру Марку Шеффу. Однако в Juliens' Auctions не подтвердили, что именно Шефф выставил этот лот.

Напомним, Стив Джобс умер в 2011 году от осложнений после рака поджелудочной железы. Ему было 56 лет.