Точность и скорость. Филиалы «ДНК-Диагностики» открыли в Бийске и Камне-на-Оби

В Бийске и Камне-на-Оби открылись процедурные кабинеты медицинской лаборатории «ДНК-Диагностика». Здесь можно сдать необходимые анализы без записи, направлений и очередей.

Лаборатория выполняет широкий спектр медицинских исследований: клинические и биохимические анализы крови и мочи, гормоны, инфекции, аллергены, онкомаркеры, бакпосевы, цитология, спермограмма и многое другое. Кровь можно сдать до 12 часов дня, остальные биоматериалы — до конца рабочего дня. При этом результаты многих анализов вы сможете получить уже на следующий день.

Большая часть исследований выполняется на специальном оборудовании. Процесс проходит быстро, потому что аппараты выполняют несколько действий одновременно. Приборы снижают риски, связанные с человеческим фактором, за счёт чего вы получаете более надёжный результат.

В честь открытия действует специальное предложение на тест ПЦР. Стоимость анализа вместе с забором крови — 1 000 рублей в Бийске и 1 300 рублей в Камне-на-Оби.

Важно, что клиника выдаёт результат ПЦР тестирования на двух языках — русском и английском. Английская часть бланка результата необходима для предъявления в пограничную службу зарубежных стран.

Процедурные кабинеты лаборатории «ДНК-Диагностика»

Бийск

Адрес: улица Васильева, 7

Тел.: 8-964-603-74-62

Режим работы: пн-пт — с 08:00 до 15:00

сб, вс — выходные дни.



Камень-на-Оби

Адрес: улица Молодёжная, 6

Режим работы: пн-пт — с 09:00 до 13:00

сб, вс — выходные дни.

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