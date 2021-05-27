В Алтайском крае возбудили дело из-за антисанитарии в доме престарелых

В Рубцовске следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям из-за антисанитарии в частном доме для престарелых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2016 года трое предпринимателей по очереди оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном пансионате, расположенном на ул. Рихарда Зорге. При этом санитарно-эпидемиологическая обстановка там не отвечала необходимым требованиям: постояльцы в должной мере не были обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Следователи провели обыски в помещении дома для престарелых, а также по месту жительства бывших и нынешнего владельца здания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, возбуждённого по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершённое группой лиц". Расследование продолжается.