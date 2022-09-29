В Алтайском крае завершают ремонт кратчайшей трассы из Казахстана до Белокурихи

Практически полностью рабочие завершили ремонт трассы Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Напомним, ремонт проводят на участке магистрали протяжённостью 11 км в Усть-Калманском районе. Работы выполняют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам начальника отдела ремонта и содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор» Армана Жумабаева, трасса Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка имеет большую важность, так как именно по ней следует основной поток транспорта из Казахстана.

«Ремонт данной дороги был важен, потому что трасса является кратчайшим маршрутом следования транспортных средств из Республики Казахстан и западных районов Алтайского края в Бийск, Белокуриху и Республику Алтай», — отметил Арман Жумабаев.

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Что сделано на трассе

В рамках ремонтных работ специалисты Южного ДСУ выполнили срезку существующего дорожного полотна. При помощи ресайклера провели регенерацию основания с применением цемента, уложили выравнивающий, затем верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку.

Сейчас завершаются работы по укреплению обочин, после чего приступят к установке дорожных знаков.

Во сколько обошёлся ремонт трассы

Сумма средств, направленных на выполнение работ, составляет более 250 млн рублей.

Сколько всего дорог Алтайского края приведут в порядок в рамках нацпроекта в 2022 году

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае планируют привести в порядок более 190 объектов на общую сумму более пяти миллиардов рублей.

Начальник отдела ремонта и содержания дорог КГКУ «Алтайавтодор» сообщил, что большой процент объектов уже введён в эксплуатацию и совсем скоро в Алтайском крае дорожный сезон завершится.

Также напомним, что за 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в крае привели в нормативное состояние 109 трасс регионального значения протяжённостью более 326 км.