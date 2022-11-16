В налоговой рассказали, можно ли получать уведомления через портал госуслуг

Уведомления об уплате налогов на землю, транспорт и имущество нельзя получить через портал госуслуг, рассказали в УФНС России по Алтайскому краю. На «Госуслугах» показывают только сумму задолженности — после истечения срока уплаты налогов (в 2022 году это 1 декабря).

В электронном виде налоговая служба рассылает уведомления только зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» либо его мобильной версии «Налоги ФЛ». Остальным уведомления приходят по почте на адрес регистрации собственника имущества.

В этом году жителям Алтайского края направили 1,2 млн налоговых уведомлений. 416 тысяч из них выгружены в «Личный кабинет», ещё 784 тысячи передано через «Почту России».

Добавим, что пользователям «Личного кабинета» почтой налоговые уведомления не высылают. Для входа в «Личный кабинет» можно использовать логин и пароль портала «Госуслуги». Также войти в него можно по логину и паролю, выданному в налоговой инспекции или МФЦ.

Если налоговое уведомление не получено, сообщите об этом в налоговую с помощью «Личного кабинета» или сервиса сайта ФНС России. Служба проверит выгрузку уведомления в сервис либо сообщит, по какой причине уведомление не направлено и нужно ли плательщику предпринимать какие-то действия. Те, кто привык получать уведомления почтой, но в этом году не получил письмо, могут распечатать уведомление, обратившись в ближайшую налоговую или МФЦ лично.

Заплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете». Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом банка. Также заплатить налоги можно в ближайшем отделении банка, на почте и в МФЦ.