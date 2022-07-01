Пятый, юбилейный гастрономический фестиваль «Ах! Фест — 2022» прошёл 25 июня в семейном комплексе «Алтайское Холмогорье» в селе Алтайское. «Ростелеком» выступил партнёром мероприятия. Компания показала на празднике серию короткометражных фильмов из коллекции цифрового видеосервиса Wink, а также наградила участников развлекательной программы.

Оператор разместил на своей площадке шатёр с мягкими пуфами, зоной зарядки и ТВ-монитором. В течение дня «Ростелеком» провёл с помощью Wink четыре показа российских художественных фильмов фестиваля «Свободное кино» о необычных случаях с обычными людьми, а также мультфильма «Пчёлка Майя и кубок мёда».

«В этом году „Ах! Фест“ был посвящён гастроботанике — дисциплине, которая развивает возможности применения овощей и растений неизвестных или необычных для гастрономии. Чтобы подчеркнуть, что в нашем видеосервисе можно найти любую полезную информацию, мы распечатали рецепты из трав и овощей из телепрограмм о приготовлении еды и с удовольствием дарили их гостям фестиваля», — сообщила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

На площадке «Ростелекома» промоутеры развлекали детей игрой в большие пазлы. А на главной сцене фестиваля компания наградила участников конкурса «Повтори мелодию на бубнах и барабанах» наборами для путешественников. Победители получили в подарок дождевик, термокружку, монопод, зарядное устройство для телефона и другие сувениры.

«„Ах! Фест“ посетили более пяти тысяч гостей из разных регионов России. Благодаря нашим партнёрам праздник получился ярким, вкусным и разнообразным. На нём было всё — дегустация блюд, мастер-классы от шеф-поваров, чайные церемонии, детская анимация и много живой музыки. Спасибо „Ростелекому“ за сотрудничество и поддержку фестиваля», — отметила куратор мероприятия Олеся Лободина.

Добавим, что ежегодный гастрономический фестиваль «Ах! Фест» посвящён развитию новой алтайской кухни, популяризации здорового образа жизни и уникальных местных экологических продуктов. В течение двухдневного праздника в этот раз гости съели 450 порций кундюбок, 283 кг холмогорского плова, 22 метра шаурмы и 170 литров алтайских зелёных щей с лопухом.

Видеосервис Wink объединяет более 400 телеканалов интерактивного телевидения и 60 тысяч позиций онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов и концертов. На платформе также размещены аудиокниги, караоке и облачные игры.