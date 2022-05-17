Народные приметы 18 мая. Почему в этот день незамужним девушкам нельзя ходить друг к другу в гости и есть огурцы

18 мая Церковь вспоминает святую великомученицу Ирину Македонскую. В народе же дата получила название Арина Капустница, или Арина Рассадница. В этот день старались закрыться в доме до захода солнца, не ели огурцы и капусту, а незамужним девушкам запрещалось ходить друг к другу в гости. Рассказываем о самых интересных поверьях, связанных с этим днём.

Кто такая Ирина Македонская и почему она стала святой?

У правителя Македонии Ликиния в I веке н.э. была дочь Пенелопа. Девушка приняла христианство втайне от отца и после крещения получила имя Ирина. От своего учителя Апелиана она узнала, что предназначена в невесты Всевышнему. Девушка отказалась от замужества и рассказала родителям, что стала христианкой.



Отец приказал дочери отречься от веры. А после отказа бросил её под копыта разъярённых лошадей. Но случилось чудо: кони встали перед девушкой, а один из них ударил Ликиния копытом и выбил ему руку из плеча. Ирина помолилась и покалеченная рука вновь стала здоровой. Тогда Ликиний тоже уверовал в Бога, покинул пост правителя Македонии и принял решение служить Христу.



Во главе Македонии встал Седекий — ярый противник христиан. Он долго пытал Ирину, но Бог всё время приходил ей на помощь. В конце концов, народ возмутился и сверг Седекия.



Другие правители Македонии тоже пытались мучить Ирину, но безрезультатно. Святая великомученица дожила до глубокой старости и умерла своей смертью — в пещере, которую сама выбрала для своего последнего пристанища. Вход в неё, по её просьбе, закрыли тяжёлым камнем. На четвёртый день после кончины Ирины верующие отвалили камень и вошли внутрь пещеры, но тела святой там не нашли. За свою жизнь Ирина Македонская обратила в христианство больше 10 000 человек.

Почему святую Ирину на Руси прозвали Капустницей и Рассадницей?

Потому что в этот день было принято высаживать рассаду капусты, огурцов и других овощей. Занимались этим исключительно женщины, причём старались сделать это тайком от соседей. Считалось, если мужская рука коснётся капустной рассады, урожая не будет. А если кто-нибудь увидит высадку капусты на грядки, то позавидует, а то и сглазит. Соответственно, урожай тогда будет очень плохим или растения заболеют.



Когда высаживали капустную рассаду, приговаривали: «Будь, капусточка, пузата и туга, не нужна тебе пустота и голота. Будь, капусточка, вкусна и сочна, не нужна тебе горькота и худоба», после этого поливали колодезной водой с добавлением святой воды.



А чтобы капустные кочаны уродились большими и сочными, молодёжь водила хоровод вокруг прошлогодней капустной кочерыжки. Сначала делали круг в одну сторону, затем в другую, и так вертелись пока хватало сил. Считалось: чем больше кругов нахаживали, тем больше листьев будет у вилков. Пока хороводили, приговаривали: «Капуста, расти крепкой и сильной, сочной и вкусной».

Что нельзя делать 18 мая?

— Нельзя оставлять на столе грязную посуду, особенно в ночь. Это привлечёт нечистую силу, которая вызовет в семье ссоры.

— Одиноким девушкам нельзя ходить в гости к незамужним подругам и вдовам, иначе долго никто замуж не возьмёт.

— Нельзя есть огурцы и капусту, иначе эти культуры не уродятся.

— После захода солнца старались не выходить на улицу, чтобы не «подцепить» нечисть.

— Нельзя жаловаться на жизнь — она ещё хуже станет.

— Нельзя сплетничать о знакомых, лгать — зубы заболят, а на губе «простуда» вылезет.