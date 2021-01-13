Жителей Алтайского края предупреждают о второй волне аномальных морозов

Вторая волна холодов придет в Алтайский край в ближайшие дни. Ночью температура воздуха может опускаться до -37 градусов, пишут "Известия".

Резкое понижение температуры начнется в ночь на 14 января. Столбики термометров по северу региона опустятся до -37 градусов. В Барнауле предстоящей ночью ожидается -29...-31 градус.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, период аномальных морозов будет короче, чем в начале января. К концу недели в регионе значительно потеплеет. Так, уже в субботу днем по краю прогнозируют -10...-15 градусов, а предгорьях – до -5. В Барнауле днем 16 января ожидается от -10 до -12 градусов.