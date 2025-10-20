Продюсер Сергея Пенкина прокомментировал случай с матрасом в новосибирском отеле

Он отметил, что певец поступил добропорядочно и интеллигентно

20 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Сергей Пенкин с порванным матрасом / Mash Siberia

Продюсер и концертный директор Сергея Пенкина прокомментировал случай с порванным матрасом в новосибирском отеле. Напомним, певец вернулся с концерта и лег спать, а проснулся "весь в перьях". Ему пришлось заплатить гостинице 350 тысяч рублей. Об этом сообщает NGS.ru.

«В данном случае Сергей поступил очень, скажем так, интеллигентно, добропорядочно. Уставший был, они прилетели из другого города, было не до разборок. Есть ощущение, что это просто был некачественный матрас, старый», – рассказал продюсер артиста Вадим Колчков.

Также, со слов Колчкова, сотрудники отеля не пошли навстречу административной службе Пенкина. Из-за произошедшего номер якобы два дня не сдавали гостям, поэтому компенсация вышла такая большая. Концертный директор добавил, что вопрос о сумме ущерба будут обсуждать с юристом.

Несмотря на это, певец доволен приемом в Новосибирске – он выступил во Дворце культуры железнодорожников и в Доме ученых.

Отель, в котором произошел инцидент, не стал комментировать ситуацию.