Сергей Пенкин отдал 350 тысяч рублей за таинственно порванный матрас в отеле Новосибирска

В номер пришлось вызывать горничную, которая убиралась всю ночь

20 октября 2025, 14:44, ИА Амител

Сергей Пенкин с порванным матрасом / Mash Siberia

Певец Сергей Пенкин оказался в центре курьезной истории во время гастролей в Новосибирске – артисту пришлось заплатить 350 тысяч рублей за испорченный матрас.

Как рассказал сам Пенкин, он вернулся в гостиницу после концерта, сильно уставший, и просто лег спать.

«Ничего не вытворял, просто уснул, а проснулся – весь в перьях», – поделился артист.

Когда певец понял, что матрас каким-то образом разошелся по швам, в номер вызвали горничную, которой пришлось убирать последствия странного инцидента всю ночь.

Что именно стало причиной "взрыва перьев", Пенкин так и не объяснил – лишь заметил, что сам был в шоке, а история обошлась ему в круглую сумму.

