Сергей Пенкин отдал 350 тысяч рублей за таинственно порванный матрас в отеле Новосибирска
В номер пришлось вызывать горничную, которая убиралась всю ночь
20 октября 2025, 14:44, ИА Амител
Певец Сергей Пенкин оказался в центре курьезной истории во время гастролей в Новосибирске – артисту пришлось заплатить 350 тысяч рублей за испорченный матрас.
Как рассказал сам Пенкин, он вернулся в гостиницу после концерта, сильно уставший, и просто лег спать.
«Ничего не вытворял, просто уснул, а проснулся – весь в перьях», – поделился артист.
Когда певец понял, что матрас каким-то образом разошелся по швам, в номер вызвали горничную, которой пришлось убирать последствия странного инцидента всю ночь.
Что именно стало причиной "взрыва перьев", Пенкин так и не объяснил – лишь заметил, что сам был в шоке, а история обошлась ему в круглую сумму.
15:05:27 20-10-2025
ну-ну....сам матрас
16:13:17 20-10-2025
ну-ну..."сильно уставший")
19:19:34 20-10-2025
В пружинном матрасе - перья???? Билеты плохо на тур продаются, вот и решили "подогреть"?
20:06:58 20-10-2025
Последний раз спала на перине у бабушки 40 лет назад примерно... В наше время перовой матрас????!!! Еще и в гостинице? Сейчас и подушки - то с искусственным наполнителем 🤷