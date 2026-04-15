Профессор: матерные слова несут огромную разрушительную силу для здоровья
Эксперт сравнил речь без нецензурной брани с чистой водой
15 апреля 2026, 10:33, ИА Амител
Профессор и доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков заявил, что частое использование нецензурных выражений может приводить к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни. В беседе с РИА Новости ученый провел наглядную аналогию:
«Чистая речь — она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так — для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове».
По словам Касымбекова, употребление бранных слов провоцирует в организме значительный выброс энергии. Если не найти ей правильного применения, эта энергия переходит в разрушительное русло и наносит вред здоровью.
Профессор отметил историческую роль крепкой лексики: раньше нецензурные выражения помогали мобилизовать силы в тяжелых условиях — например, во время войн или при строительстве крупных объектов вроде Большого Чуйского канала или ДнепроГЭСа. Однако в повседневной жизни использование подобных слов, по мнению специалиста, дает обратный эффект.
«А когда в повседневности мы пытаемся вставлять в речь какие‑то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную», — считает Касымбеков.
Опираясь на данные медицинских исследований, профессор подчеркнул, что люди, использующие ненормативную лексику, чаще болеют, медленнее выздоравливают и в среднем живут меньше. В качестве ключевого условия долгой жизни он назвал стремление к гармоничному внутреннему миру — в том числе через контроль за чистотой выражаемых мыслей.
Эта тема получила широкий общественный резонанс в России. Так, в 2024 году президент Владимир Путин заявил о необходимости повышать культурный уровень общества для эффективной борьбы с употреблением ненормативной лексики.
В 2025 году в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой законодательно запретить использование бранных слов в общественных местах.
10:52:57 15-04-2026
лгет, как раз наоборот.
10:58:39 15-04-2026
Профессор ошибается. Мат это признак наличия у человека умственной отсталости. А не наоборот, что умный начал материться и стал от этого умственно отсталым.
12:53:10 15-04-2026
Гость (10:58:39 15-04-2026) Профессор ошибается. Мат это признак наличия у человека умст... Я знаком с очень умными людьми, но матерятся они как сапожники.
18:04:10 15-04-2026
Гость (10:58:39 15-04-2026) Профессор ошибается. Мат это признак наличия у человека умст... Александр Сергеевич с юных лети до самой смерти охотно пописывал непристойные стихи и эпиграммы, не стесняясь употреблять самые крепкие выражения. Большинство их — например, «К кастрату раз пришел скрипач...» — вошло в полные собрания сочинений поэта с одной-двумя буквами, стыдливо замененными на многоточия.
11:12:53 15-04-2026
В наше время не матерится только слепоглухонемой психически не здоровый индивид. Потому что глядя на происходящее и ощущая на себе последствия, не материться не возможно.
11:27:16 15-04-2026
Гость (11:12:53 15-04-2026) В наше время не матерится только слепоглухонемой психически ... Причем пора придумывать новые слова, ибо старые уже не могут полностью описать нашу действительность)
11:19:21 15-04-2026
я не знаю, как там у киргизов устроено, но у нас точно наоборот: нельзя сдерживать эмоции- очень вредно для здоровья! и, если, нельзя людей бить, то сказать нужно всё, не сдерживаясь в выражении своих чувств и эмоций.
12:02:53 15-04-2026
Элен без ребят (11:19:21 15-04-2026) я не знаю, как там у киргизов устроено, но у нас точно наобо... Тогда будут бить вас.
11:19:55 15-04-2026
то что киргизу хорошо - русскому плохо. Запрет на мат может существенно снизить нашу обороноспособность и снизить производительность труда на стройках....
11:40:30 15-04-2026
Мне не интересно мнение Киргизии по данному вопросу.
14:25:58 15-04-2026
Расскажите о вреде мата моей 90-летней матери))))))))))))Всегда была и есть готова ответить матом)).
14:46:48 15-04-2026
Мне интересно, этот киргизский проФФессор, когда себе по пальцу молотком случайно бьёт, от какую женщину вспоминает?
14:58:25 15-04-2026
Кхм... (14:46:48 15-04-2026) Мне интересно, этот киргизский проФФессор, когда себе по пал... Он вспоминает древнего героя киргизского эпоса. Который отарам овец хвосты крутил. Потому что молотки им завезли в начале 20 века. Так же как чуть позднее многоквартирные дома и прочие заводы...
17:33:06 15-04-2026
Перепутал причину со следствием.
18:30:24 15-04-2026
У таких академиков как Онищенко и Кадыров появился конкурент
21:20:31 15-04-2026
Профессором стал за отару баранов?