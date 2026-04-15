Профессор: матерные слова несут огромную разрушительную силу для здоровья

Эксперт сравнил речь без нецензурной брани с чистой водой

15 апреля 2026, 10:33, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Профессор и доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков заявил, что частое использование нецензурных выражений может приводить к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни. В беседе с РИА Новости ученый провел наглядную аналогию:

«Чистая речь — она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так — для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове».

По словам Касымбекова, употребление бранных слов провоцирует в организме значительный выброс энергии. Если не найти ей правильного применения, эта энергия переходит в разрушительное русло и наносит вред здоровью.

Профессор отметил историческую роль крепкой лексики: раньше нецензурные выражения помогали мобилизовать силы в тяжелых условиях — например, во время войн или при строительстве крупных объектов вроде Большого Чуйского канала или ДнепроГЭСа. Однако в повседневной жизни использование подобных слов, по мнению специалиста, дает обратный эффект.

«А когда в повседневности мы пытаемся вставлять в речь какие‑то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную», — считает Касымбеков.

Опираясь на данные медицинских исследований, профессор подчеркнул, что люди, использующие ненормативную лексику, чаще болеют, медленнее выздоравливают и в среднем живут меньше. В качестве ключевого условия долгой жизни он назвал стремление к гармоничному внутреннему миру — в том числе через контроль за чистотой выражаемых мыслей.

Эта тема получила широкий общественный резонанс в России. Так, в 2024 году президент Владимир Путин заявил о необходимости повышать культурный уровень общества для эффективной борьбы с употреблением ненормативной лексики.

В 2025 году в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой законодательно запретить использование бранных слов в общественных местах.