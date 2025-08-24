Прогремел взрыв в Центральном детском магазине в Москве. Один человек погиб

Пострадали трое

24 августа 2025, 18:18, ИА Амител

Обстановка у ЦДМ / Фото: Telegram-канал Mash

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность баллона для наполнения воздушных шаров на третьем этаже здания, пишет РИА Новости.

Как сообщили в экстренных службах, разрушений в здании нет, проведена эвакуация посетителей и персонала. Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Вероятно, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Видеозапись с места события опубликовал Shot.

Деятельность ЦДМ приостановлена на день. На месте работают оперативные службы, движение на Лубянской площади ограничено. Семьям пострадавших будет оказана поддержка. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.