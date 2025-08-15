Под Рязанью прогремел мощный взрыв на пороховом заводе. Есть погибшие

После взрыва произошел пожар

15 августа 2025, 19:00, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

В Шиловском районе Рязанской области произошла масштабная техногенная авария – в производственном цехе завода "Эластик" прогремел мощный взрыв, за которым последовал крупный пожар. Как сообщает РИА Новости, в результате ЧП погибли четыре человека, около 20 сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают экстренные службы, взрыв полностью разрушил здание порохового цеха.

Региональные власти оперативно отреагировали на ЧП. Был создан специальный оперативный штаб по ликвидации последствий. На место происшествия выехал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Завод "Эластик", зарегистрированный в 2000 году, согласно данным ЕГРЮЛ, специализировался на производстве оружия и боеприпасов.

В настоящий момент на месте работают следственные группы, которые устанавливают точные причины взрыва.