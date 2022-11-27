13 человек спасли из пожара в бийской многоэтажке
На тушение пожара в многоквартирном доме привлекали 24 человека личного состава и пять машин
27 ноября 2022, 17:53, Илья Звягинцев
Пожар произошел в многоэтажке по улице Мухачева в Бийске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
«К работе на месте происшествия были привлечены 24 человека личного состава, 5 автоцистерн. Возгорание было оперативно ликвидировано спасателям на площади не более 15 кв. м», — сказано в сообщении.
Спасатели вывели из горящего дома 13 человек, среди которых один ребенок. Отмечается, что в результате пожара пострадавших нет.
В МЧС напомнили о том, что в период похолодания нужно обращать особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности.
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