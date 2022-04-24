17-летний подросток пропал в Барнауле

В Барнауле разыскивают пропавшего без вести 17-летнего подростка. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Молодой человек перестал выходить на связь с 19 апреля 2022 года, с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, карие глаза, нормальное телосложение, чёрно-белые волосы до плеч. Был одет в синюю джинсовую куртку, розовую футболку, тёмно-синие джинсы и серые кроссовки. С собой носил чёрный рюкзак. Всех, кто видел молодого человека или знает, где он находится, просят сообщить по телефонам 112 и 8-800-700-54-52.