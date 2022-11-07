Алтайские пожарные спасли материальные ценности на несколько миллионов рублей

Горящее здание СТО потушили в Камне-на-Оби утром на улице Каменской 7 ноября, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайском краю.

На момент прибытия пожарных крыша одноэтажного железобетонного сооружения полыхала открытым огнём. На месте тушения развернули два боевых участка.

В ликвидации огня участвовали 23 человека и 11 единиц техники, в том числе 18 человек личного состава и 8 единиц техники — от МЧС России. Пострадавших нет.

«Грамотными действиями огнеборцев пожар был локализован. Из гаража эвакуирован один мотоцикл, один легковой автомобиль и два кислородных баллона. Материальных ценностей спасено на несколько миллионов рублей. Причины пожара уточняются», — рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю