Австрийское СМИ сообщило о гибели предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной, но верить публикации не стоит

Издание в качестве доказательства использовало фотографию, на которой изображена совершенно другая жертва

28 августа 2022, 20:37, Никита Черников

Австрийское издание Exxpress сообщило о гибели 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

По данным медиа, которое ссылается на неустановленные сообщения в неуказанных Telegram-каналах, женщину нашли мёртвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руках.

В публикации также размещено фото с трупом предполагаемой злоумышленницы. Однако на фото с места «убийства» изображена совершенно другая жертва — убитая в 2020 году москвичка собственным женихом, отмечает РЕН ТВ.

Александр Дугин заявил, что целью убийц была именно его дочь

Александр Дугин заявил, что целью убийц была именно его дочь

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина, погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. 22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей выступила гражданка Украины Наталья Вовк. После инцидента она уехала в Эстонию.

Власти США официально осудили убийство Дарьи Дугиной

Власти США официально осудили убийство Дарьи Дугиной

Комментарии
    Новости партнеров