Австрийское СМИ сообщило о гибели предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной, но верить публикации не стоит

Австрийское издание Exxpress сообщило о гибели 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

По данным медиа, которое ссылается на неустановленные сообщения в неуказанных Telegram-каналах, женщину нашли мёртвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руках.

В публикации также размещено фото с трупом предполагаемой злоумышленницы. Однако на фото с места «убийства» изображена совершенно другая жертва — убитая в 2020 году москвичка собственным женихом, отмечает РЕН ТВ.

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Происшествия Александр Дугин заявил, что целью убийц была именно его дочь

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина, погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. 22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей выступила гражданка Украины Наталья Вовк. После инцидента она уехала в Эстонию.