Больше десятка трупов лошадей нашли в алтайском селе

В селе Усть-Волчиха Алтайского края местные жители нашли больше десятка трупов лошадей, передают «Вести Алтай».

По словам очевидцев, тела животных находятся в озере Золотое.

Люди полагают, что лошади, вероятнее всего, принадлежали местному фермеру, который якобы ими не занимался. Кони неоднократно паслись на чужих угодьях, а в ноябре 2021 года часть табуна и вовсе пропала.

Тогда потерявшихся животных найти не удалось. Не исключено, что именно их останки и обнаружили в озере сутки назад, отмечает издание.

В январе 2022 года неизвестные расстреляли 53 лошадей с жеребятами между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе.