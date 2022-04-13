В Барнауле осудят начальника отдела предприятия за обрушившийся на сварщика потолок

В Барнауле будут судить начальника отдела коммерческой организации за нарушение требований безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

С марта 2014 по июнь 2021 года мужчина не организовал работы по проведению экспертизы промышленной безопасности опасного производственного цеха предприятия, в следствие чего дефекты здания не были выявлены своевременно.

Из-за этого в конце июня 2021 года на 26-летнего сварщика упала часть потолочного перекрытия, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») передали в суд.