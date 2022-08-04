Человек пострадал в ДТП напротив бывшего барнаульского бассейна «Садко»

В ГИБДД раскрыли подробности жёсткого ДТП с участием двух автомобилей возле бывшего бассейна «Садко» в Барнауле. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулём Mitsubishi Galant не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21114 под управлением 30-летнего мужчины.

В результате происшествия пострадал водитель отечественного авто, его госпитализировали.

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Происшествия Могут быть пострадавшие: серьезная авария произошла в Барнауле

Напомним, инцидент произошёл 4 августа возле дома № 6 по ул. Чеглецова.