Две жительницы Алтайского края под видом гадалок обокрали женщину

В райцентре Баево Алтайского края полицейские задержали двух жительниц Камня-на-Оби, подозреваемых в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Предварительно установлено, что сельчанка посреди дня вышла в огород, а когда возвращалась в дом, услышала там чьи-то разговоры. В жилище женщина увидела двух незнакомок, которые предложили погадать.

«Женщина отказалась и тут же заметила, что на полу лежит её кошелек, который находился до того момента в сумке в шифоньере. Кошелёк был пуст, хотя до этого времени женщина хранила там крупную сумму денег — 26 тысяч. Потерпевшая потребовала у незваных гостей вернуть ей деньги, на это одна из них сказала, что деньги лежат на столе. На столе в соседней комнате действительно лежали деньги, но только 16 тысяч», — говорится в сообщении.

Жительница села обратилась в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых по горячим следам — ими оказались ранее судимые жительницы Камня-на-Оби 36 и 47 лет, у одной из которых нашли две пятитысячные купюры, украденные у потерпевшей.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц с причинением значительного ущерба»). Злоумышленницам грозит до пяти лет тюрьмы.

В полиции напомнили, что при выходе из дома в огород, в гости или в магазин необходимо закрывать на замок свои дома и квартиры, чтобы не привлекать недоброжелателей, жаждущих наживы.

Ранее сообщалось, что на Алтае перед судом предстанет коллектор, который силой ворвался в квартиру матери-одиночки.