Камнепад произошел в Республике Алтай
Погибших и пострадавших нет
4 мая 2022, 08:59
2 мая в Чемальском районе Республики Алтай произошёл камнепад, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Уточняется, что камни рухнули на проезжую часть на 33-м километре трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс.
Погибших и пострадавших нет. Дорогу уже расчистили, движение по ней не ограничивали.
В ведомстве призвали водителей быть осторожнее на дорогах и внимательно следить за обстановкой, проезжая вдоль каменистых и скалистых склонов.
Ранее в Алтайском крае из-за природного пожара почти полностью сгорело село.
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