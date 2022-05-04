Камнепад произошел в Республике Алтай

2 мая в Чемальском районе Республики Алтай произошёл камнепад, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что камни рухнули на проезжую часть на 33-м километре трассы Усть-Сема — Чемал — Куюс.

Погибших и пострадавших нет. Дорогу уже расчистили, движение по ней не ограничивали.

В ведомстве призвали водителей быть осторожнее на дорогах и внимательно следить за обстановкой, проезжая вдоль каменистых и скалистых склонов.

Ранее в Алтайском крае из-за природного пожара почти полностью сгорело село.