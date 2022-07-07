Людей эвакуировали из многоэтажки в центре Барнаула из-за пожара

Пожар произошёл в многоэтажке на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. При помощи лестницы спасатели эвакуировали из горящей квартиры пожилого мужчину.

Жителей подъезда, где произошло возгорание, вывели на улицу.

«На момент прибытия первых подразделений шёл дым из окна квартиры на третьем этаже. Очаг обнаружен и оперативно ликвидирован на площади порядка 8 кв. м. Для ликвидации пожара было привлечено 32 человека личного состава, 5 единиц техники. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам выведены 6 человек, эвакуировано 15 человек», — прокомментировали случившееся в МЧС.

Погибших и пострадавших нет.