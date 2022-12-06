Микроавтобус с пассажирами врезался в столб на Алтае
Пострадавших помогали доставать очевидцы
6 декабря 2022, 09:30, Никита Черников
Микроавтобус с несколькими пассажирами врезался в столб в Республике Алтай, сообщается в паблике «Бийск 22».
Инцидент произошёл 5 декабря в районе аэропорта Горно-Алтайска.
На месте происшествия работали медики. Пострадавших из повреждённого автомобиля подручными средствами помогали доставать очевидцы.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и сколько человек получили травмы, пока неизвестно.
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