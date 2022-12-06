Микроавтобус с пассажирами врезался в столб на Алтае

Микроавтобус с несколькими пассажирами врезался в столб в Республике Алтай, сообщается в паблике «Бийск 22».

Инцидент произошёл 5 декабря в районе аэропорта Горно-Алтайска.

На месте происшествия работали медики. Пострадавших из повреждённого автомобиля подручными средствами помогали доставать очевидцы.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и сколько человек получили травмы, пока неизвестно.