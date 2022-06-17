Минздрав проведет проверку после сообщения о пенсионерке, обросшей гниющими ранами в барнаульской больнице

Министерство здравоохранения Алтайского края проведёт проверку по факту сообщения в соцсетях о пенсионерке, которая обросла гниющими ранами во время лечения в барнаульской горбольнице № 5. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 июня в соцсетях местная жительница рассказала, что её бабушка после выписки из медучреждения, куда её в феврале положили с подозрением на инсульт и ковид, вернулась домой с многочисленными гниющими ранами на ступнях, бёдрах и пояснице. Следователи после этого начали проверку.

«По данному факту Министерством здравоохранения края будет проведена проверка изложенной информации, пациентка в настоящее время находится под амбулаторным наблюдением врачей городской больницы города Новоалтайска. На дому проведён осмотр терапевтом, в ближайшее время пациентку по месту жительства осмотрит хирург», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали пациентов в подобных случаях сразу обращаться к руководителю медорганизации, а также в Минздрав. «Это позволит оперативно отреагировать на ситуацию и помочь вам», — сказано в сообщении.