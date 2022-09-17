Московский живодёр жестоко издевался над котом и публиковал видео в Telegram-канале

В Москве живодёр ради популярности издевался над своим котом, транслируя всё в Telegram-канале. Как сообщает Mash, обнаружить его удалось благодаря неравнодушным пользователям Cети, которые смогли вычислить адрес молодого человека и спасти животное.

Мужчина создал свой канал всего несколько дней назад. Почти сразу он начал публиковать снимки с издевательствами над животным, обещая подписчикам «более жёсткий» контент. На следующий день после поста он начал записывать свои действия на видео, постоянно публикуя их в канал — на этих кадрах он бил и извращённо мучил кота. Причём жёсткую расправу над питомцем он творил одевшись, в женскую одежду. В результате он брызнул в измученного пленника из перцового баллончика, а потом выкинул его из окна.

«Контент» добился своей цели, но принёс ему не популярность, а ненависть пользователей Сети. По одному из фрагментов записей им удалось определить, что живодёр находится в Академическом районе Москвы — на кадрах угадывалась местная ТЭЦ. Вскоре после «деанонимизации» на месте собрались люди, которые определили квартиру и вызвали полицию.

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Участковый почти сразу прибыл на место, однако молодой человек долго не открывал. Через некоторое время к квартире пришла его мать, которая уговаривала сына открыть полиции. Он сдался лишь после угроз вскрыть дверь.

Коты оказались живы. Их забрали девушки, которые сразу отправились в ветеринарную клинику. Животных обследовали — к счастью, у них не обнаружили травм, и врачи рекомендовали за ними наблюдение. За живодёром теперь тоже будут наблюдать, но уже правоохранители — полиция провела обыск и задержала молодого человека. Личность его пока ещё неизвестна, однако уже привлекла внимание депутата Госдумы Владимира Бурматова.

«Написаны депутатские запросы, чтобы дело было взято на особый контроль. Мы считаем, что там часть 2 статьи 245 УК („Жестокое обращение с животными“, — прим. ред.) с отягчающими обстоятельствами. Срок грозит серьёзный. Мы контролируем все процессуальные действия, чтобы не допустить ухода этого человека от ответственности», — сказал Бурматов «Газете.Ru».

Отметим, что максимальное наказание по данной статье — до пяти лет тюрьмы.