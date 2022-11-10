На Алтае наказали мужчину, который не соблюдал технику безопасности, но катал людей по Телецкому озеру
За то, что пассажиры судна находились в опасности, судоводителю назначили наказание в виде штрафа
В Республике Алтай оштрафовали местного жителя, который катал людей по Телецкому озеру, но не соблюдал требования к обеспечению безопасности. Об этом рассказали в транспортной полиции.
Установлено, что мужчина не ознакомил пассажиров с правилами безопасности, а также не предупредил о том, что пассажирам запрещено находиться во время рейса в кабинах автомобилей и на палубе во время движения.
С нарушениями он прокатил по Телецкому озеру не менее 15 человек и не менее 11 автомобилей.
В отношении судоводителя возбудили дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Мужчине назначили штраф.