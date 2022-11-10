На Алтае наказали мужчину, который не соблюдал технику безопасности, но катал людей по Телецкому озеру

За то, что пассажиры судна находились в опасности, судоводителю назначили наказание в виде штрафа

10 ноября 2022, 09:21, Илья Звягинцев

В Республике Алтай оштрафовали местного жителя, который катал людей по Телецкому озеру, но не соблюдал требования к обеспечению безопасности. Об этом рассказали в транспортной полиции.

Установлено, что мужчина не ознакомил пассажиров с правилами безопасности, а также не предупредил о том, что пассажирам запрещено находиться во время рейса в кабинах автомобилей и на палубе во время движения.

С нарушениями он прокатил по Телецкому озеру не менее 15 человек и не менее 11 автомобилей.

В отношении судоводителя возбудили дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Мужчине назначили штраф.

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