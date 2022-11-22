На месте кинологи: в Барнауле эвакуировали магазин «Лента»

В магазине «Лента» на проезде Северном Власихинском прошла эвакуация. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», сотрудники полиции оцепили въезд на парковку, а на место приехали кинологи.

Позднее выяснилось, что тревогу подняли из-за того, что кто-то забыл в магазине сумку. Предположительно, она была ложной и никаких опасных предметов в ней не хранилось.

Жители Барнаула в комментариях поддержали предусмотрительность полиции, отметив, что в текущей ситуации нельзя надеяться на авось.