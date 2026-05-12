МХТ имени Чехова привезет в Барнаул спектакль "Чайка" Константина Хабенского

Показ пройдет в 2026 году

12 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Кадр из спектакля "Чайка" / Фото: сайт МХТ

Московский художественный театр имени Чехова привезет в Барнаул спектакль "Чайка" по пьесе Антона Чехова. Постановку создал художественный руководитель театра, известный артист Константин Хабенский. О предстоящих гастролях журналистам 12 мая рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Постановку представят на сцене Алтайского краевого театра драмы в рамках программы "Большие гастроли". Точную дату показа организаторы объявят позже. Елена Безрукова отметила, что гастроли стали возможны благодаря сотрудничеству региона с федеральными культурными проектами и Росконцертом.

«У нас в этом году на площадке краевого театра будет мхатовская "Чайка" Хабенского. Это федеральный проект "Большие гастроли"», — рассказала министр.

Спектакль "Чайка" стал режиссерской работой Константина Хабенского в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Премьера постановки состоялась в конце 2024 года. Сам Хабенский называл ее историей "про нормальный человеческий эгоизм".

В спектакле заняты многие известные артисты МХТ. Среди них Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Анатолий Кот и Игорь Верник.

Также в Барнауле в этом году покажет спектакли Новосибирский музыкальный театр. Зрителям представят постановки "Римские каникулы" и "Великий Гэтсби".

По словам Елены Безруковой, в последние годы интерес жителей региона к театральным событиям заметно вырос. Многие билеты на крупные проекты раскупают практически сразу после старта продаж.