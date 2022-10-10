Несколько учебных заведений провели экстренную эвакуацию в Барнауле
В одну из школ города поступило письмо с сообщением о минировании
10 октября 2022, 15:43, Илья Звягинцев
В нескольких учебных заведениях Барнаула прошла эвакуация учеников. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
«Точно знаю про школу № 51. Всех детей отпустили с последних уроков. Учителя тоже ушли рано», — рассказала подписчица паблика.
По словам автора сообщения, информация о минировании поступила на электронную почту образовательного учреждения.
Также сообщается об эвакуации АГИК и алтайского филиала РАНХиГС. Подробности случившегося уточняются.
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