Несколько учебных заведений провели экстренную эвакуацию в Барнауле

В одну из школ города поступило письмо с сообщением о минировании

10 октября 2022, 15:43, Илья Звягинцев

В нескольких учебных заведениях Барнаула прошла эвакуация учеников. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Точно знаю про школу № 51. Всех детей отпустили с последних уроков. Учителя тоже ушли рано», — рассказала подписчица паблика.

По словам автора сообщения, информация о минировании поступила на электронную почту образовательного учреждения.

Также сообщается об эвакуации АГИК и алтайского филиала РАНХиГС. Подробности случившегося уточняются.

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