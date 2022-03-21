Пассажирский самолет разбился на юге Китая
На борту находились 133 человека, о судьбе которых информации пока нет
21 марта 2022, 15:20, Илья Звягинцев
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение страны.
Предполагаемое место падения — горная местность в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.
На месте падения воздушного судна начался пожар, куда выдвинулись спасатели.
По предварительным данным, на борту самолёта находились 133 человека. Информации об их судьбе нет.
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