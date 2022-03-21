Пассажирский самолет разбился на юге Китая

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение страны.

Предполагаемое место падения — горная местность в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

На месте падения воздушного судна начался пожар, куда выдвинулись спасатели.

По предварительным данным, на борту самолёта находились 133 человека. Информации об их судьбе нет.