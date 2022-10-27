Песков: Речь Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»

Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в дискуссионном клубе «Валдай», нужно будет серьёзно изучать. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал Песков.

Напомним, что заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Путин традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента его основания в 2004 году.

Отметим, что выступление главы государства в клубе ожидается после 20:00 по местному времени (16:00 мск).