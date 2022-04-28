Потоп произошел в барнаульском ТЦ «Весна»
Согласно видеозаписи от очевидцев, вход в здание залило водой
В барнаульском торговом центре «Весна» произошёл потоп. Согласно видеозаписи от очевидцев, которую опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул», вход в здание затопило водой.
Что именно стало причиной происшествия — пока неизвестно. Предположительно, сработала пожарная сигнализация, из-за чего включилась система тушения.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пожарным пришлось разворачивать спецсредства у барнаульской многоэтажки из-за оставленной на плите еды.
Нерадивые хозяева одной из квартир забыли выключить плиту, что привело к задымлению. Соседи вызвали пожарных, к месту вызова прибыли сразу четыре автомобиля со спецсредствами. Хозяева вышли из квартиры и объяснили ситуацию к тому моменту, когда спасатели уже начали разворачивать лестницу.