Пожар в жилом доме произошел в Барнауле минувшей ночью

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Брестской в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первых пожарных подразделений в подъезде было плотное задымление.

Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам из опасной зоны выведены пять человек.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 6 кв. м. На место происшествия привлекалось 14 человек личного состава ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 4 единицы техники. Никто не пострадал. Возможная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.