Продавцы барнаульского магазина не дали сбежать грабителю, который пытался забрать деньги из кассы
Полиция задержала мужчину и сейчас устанавливает его личность
9 августа 2022, 18:52
Мужчина попытался ограбить один из магазинов на улице Максима Горького. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сегодня в полицию поступило сообщение от продавца, который работал в торговой точке.
По его словам, неизвестный зашёл в помещение и потребовал денежные средства из кассового аппарата. Работники магазина отказались и не дали мужчине покинуть помещение и вызвали сотрудников полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали гражданина, в настоящий момент устанавливается его личность, проводится проверка.
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