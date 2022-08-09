Продавцы барнаульского магазина не дали сбежать грабителю, который пытался забрать деньги из кассы

Мужчина попытался ограбить один из магазинов на улице Максима Горького. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сегодня в полицию поступило сообщение от продавца, который работал в торговой точке.

По его словам, неизвестный зашёл в помещение и потребовал денежные средства из кассового аппарата. Работники магазина отказались и не дали мужчине покинуть помещение и вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали гражданина, в настоящий момент устанавливается его личность, проводится проверка.