Прокуратура заставила алтайский Минобр выплатить ребенку-инвалиду более 50 тысяч рублей за школьную еду

Суд обязал Минобрнауки Алтайского края возместить ребенку-инвалиду стоимость неполученного бесплатного питания — более 51 тысячи рублей. Как сообщает «Банкфакс», добиться компенсации удалось при помощи прокуратуры.

Девочка обучается в барнаульской общеобразовательной школе-интернате №5, но проходит обучение на дому. По закону образовательные учреждения, вне зависимости от того, проходит обучение очно или на дому, должны кормить всех детей-инвалидов, однако ребенку из-за «заочного» обучения отказывали.

На защиту интересов ученицы встала прокуратура, которая потребовала обязать Минобрнауки выплатить компенсацию за бездействие ответчиков в размере около 57 тыс. рублей.

Как посчитали в ведомстве, по федеральному закону «Об образовании в РФ» девочка имеет право на бесплатное двухразовое питание, однако ребенка лишили возможности этого права из-за бездействия региональных органов госвласти.

28 декабря 2021 года в Центральном районном суде Барнаула Минобрнауки обязали возместить чуть больше 51 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Ведомство пыталось оспорить решение и подало апелляцию. 11 мая текущего года жалобу рассмотрели, однако решение суда не изменилось и теперь уже вступило в силу.