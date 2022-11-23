Ребёнок в Омске провалился в яму с кипятком
Коммунальщики, по информации СМИ, знали об аварии, но не ликвидировали её
23 ноября 2022, 12:52, Илья Звягинцев
В Омске 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком. Об этом сообщает Mash Siberia.
Отмечается, что коммунальщики знали об аварии, которая произошла на улице Карбышева. Всё на месте прорыва залило водой, а часть асфальта обвалилась, но решать проблему сотрудники компании, как пишет телеграм-канал, не стали.
В результате падения ребёнок получил ожоги первой степени. Девочку доставили в больницу.
Коммунальщики дыру засыпали, но следователи планируют возбудить уголовное дело.
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