Ребёнок в Омске провалился в яму с кипятком

В Омске 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком. Об этом сообщает Mash Siberia.

Отмечается, что коммунальщики знали об аварии, которая произошла на улице Карбышева. Всё на месте прорыва залило водой, а часть асфальта обвалилась, но решать проблему сотрудники компании, как пишет телеграм-канал, не стали.

В результате падения ребёнок получил ожоги первой степени. Девочку доставили в больницу.

Коммунальщики дыру засыпали, но следователи планируют возбудить уголовное дело.