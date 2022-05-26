Родственники случайно застреленного парня новосибирским полицейским возмутились прекращением дела

Родные 19-летнего выходца из Азербайджана Векила Абдуллаева, случайно застреленного полицейским в Новосибирской области, возмущены прекращением дела. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Напомним, 28 мая 2021 года трое друзей гнали по трассе в Мошковском районе на тонированной иномарке. Их попытались остановить полицейские, но парни решили оторваться. В один момент погоня закончилась и во время задержания сотрудникам ДПС попытался помешать Векил Абдуллаев, который был в компании нарушителей. Инспектор Александр Гусев в итоге достал табельный пистолет и случайно выстрелил в голову парня, когда пытался его задержать. После инцидента полицейского поместили в СИЗО, а затем отпустили под подписку о невыезде. 25 мая 2022 года его признали невиновным, а дело в итоге прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Дядя 19-летнего Векила Абдуллаева, Асиф Юсубов, отреагировал на такой финал довольно эмоционально:

«Я даже комментировать это никак не хочу! <...> Не знаю, будут обжаловать решение или нет родители Векила. Чтобы они ни делали теперь, это не вернёт им сына. Никакие деньги не сделают этого. Моё мнение: было бы справедливее, если бы полицейский понёс наказание. Любое, хоть какое-то, а не так», — заявил родственник погибшего.

Адвокат полицейского Александра Гусева, Юрий Голубицкий, рассказал изданию, что теоретически его подзащитный сможет вернуться в органы, но пока они между собой ещё не общались. Решение о прекращении дела юрист назвал «обоснованным и справедливым», поскольку правоохранитель, с его точки зрения, действовал законно. Адвокат также добавил, что давление и угрозы со стороны азербайджанской диаспоры на семью гаишника прекратились после того, как Гусева и его жену взяли под госзащиту федеральные следователи.