Сертификаты без проверки. Алтайского ветврача осудили на 7,5 лет «условно» за взятку в 260 тысяч рублей

Ведущий ветеринарный врач в Волчихинском районе получил срок за получение взятки и служебный подлог. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, с 2017 по 2020 год специалист получил более 260 тысяч рублей от предпринимателя, который занимался скупкой и реализацией мясной продукции.

Деньги предназначались за беспрепятственную выдачу видетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы. В ходе предварительного следствия ветврач вину в содеянном признал полностью.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия»), ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом лично взятки в крупном размере») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Судья назначил ветврачу 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля сроком на 5 лет.