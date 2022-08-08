Шахтер погиб на Корбалихинском руднике в Алтайском крае

35-летний шахтёр погиб во время выполнения работ на территории Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 5 августа мужчину травмировало фрагментом горной породы — от телесных повреждений он скончался на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также в чьи обязанности входит контроль за соблюдением требований безопасности. Известно, что погибший является сотрудником подрядчика ЗАО «Морозовка», которая несет ответственность за организацию и безопасность работ. Расследование уголовного дела продолжается.