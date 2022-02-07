Соцсети: телефонные мошенники развели россиянку на деньги, а затем заставили раздеваться на камеру

В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором обнажённая девушка якобы позирует перед телефонными мошенниками. Несмотря на абсурдность ситуации, она продолжает выполнять все требования мужчин.

По информации ряда телеграм-каналов, телефонные мошенники позвонили девушке и сумели выманить у неё деньги. Этого злоумышленникам показалось мало, после чего они решили провести для своей жертвы “проверку личности”.

На видеозаписи, которая распространяется в социальных сетях, злоумышленники просят девушку раздеться и встать перед камерой в “позу звезды“. Стоять так она должна до того момента, пока телефон не подаст какой-то цветовой сигнал.

Неизвестно, является видеозапись подлинной или чьей-то шуткой, однако все паблики, где появляется запись, утверждают, что это телефонный развод.